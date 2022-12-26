إلغاء مئات رحلات القطارات في البرتغال اثر إضراب عماليّ
أرشيفية
26 ديسمبر 2022 19:50
ألغيت مئات رحلات القطارات منذ الجمعة في البرتغال بسبب إضراب عمال السكك الحديد الذي استمر الاثنين للمطالبة بمنحة مالية في ظلّ ارتفاع التضخّم، وفق ما أفادت نقابات.
وألغيت الاثنين 278 من أصل 427 رحلة قطار كانت مبرمجة حتى الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن شركة السكك الحديد البرتغالية.
رغم ذلك، جرى الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة الذي يعادل 25 بالمئة من الرحلات المجدولة، ما حدّ من تأثير الإضراب.
ونفّذ عمال السكك الحديد الاثنين ثاني يوم إضراب بناء على دعوة النقابات في الشركة العامة للسكك الحديد.
في اليوم الأول للإضراب الجمعة، ألغيت أكثر من 1100 رحلة وفق الشركة التي حذّرت أن حركة القطارات ستتأثر "في الأيام التي تسبق فترات الإضراب والتي تتبعها". وتعتزم النقابات تنفيذ يوم إضراب ثالث في الأول من يناير.