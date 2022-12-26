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الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

من الصين
26 ديسمبر 2022 19:44

أعلنت السلطات الصحية الصينيّة الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 يناير، بعد أن رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020.

وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكرة أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.

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المصدر: وكالات
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