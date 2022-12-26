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ولي عهد الأردن يصل إلى البلاد

ولي عهد الأردن يصل إلى البلاد
26 ديسمبر 2022 19:20

وصل إلى البلاد اليوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.         

وكان في استقباله لدى وصوله مطار البطين بأبوظبي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.            

كما كان في الاستقبال معالي حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة وعدد من المسؤولين.

 

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