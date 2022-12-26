وفيات ومفقودون جراء الطقس السيئ في الفلبين

أفادت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث، اليوم الاثنين، بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وهناك 19 في عداد المفقودين في فيضانات وغيرها من الحوادث الناتجة عن الطقس السيئ في الفلبين في عطلات عيد الميلاد.
وأضافت الوكالة أن أكثر من مئة ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات بما في ذلك 44 ألفا و672 ساكنا نزحوا واضطروا للإقامة في مراكز إيواء.
واشتمل الضحايا على رضيعة تبلغ عاماً ومسن يبلغ 64 عاماً اللذين غرقاً في حادثين منفصلين في إقليم كامارينس سور الواقع على بعد نحو 270 كيلومتراً جنوب شرق مانيلا.
وأفادت تقارير بوفاة أربعة آخرين في إقليم ميساميس أوكسيدينتال جنوب البلاد، بما في ذلك امرأة تبلغ 68 عاماً أُصيبت بأزمة قلبية بعدما تم إنقاذها.
وقالت الوكالة إن المفقودين التسعة عشر هم صيادون على الأغلب خرجوا إلى البحر رغم سوء الأحوال الجوية. وقال مارلون باجو وهو مسؤول في مجال خفض مخاطر الكوارث في جينجوج سيتي بالقرب من ميساميس أوكسيندنتال، إن الأمطار الغزيرة بدأت أمس الأول السبت.