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ارتفاع عدد قتلى سقوط حافلة ركاب في نهر بإسبانيا

ارتفاع عدد قتلى سقوط حافلة ركاب في نهر بإسبانيا
26 ديسمبر 2022 18:15

قالت سلطات إقليمية في إسبانيا، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى حادث تحطم حافلة ركاب بعد انحرافها من على جسر وسقوطها في نهر بشمال غرب البلاد ارتفع إلى سبعة أشخاص بعد العثور على جثة أخرى فيما أصيب اثنان من ركاب الحافلة.
وقال خوسيه مينونيس ممثل الحكومة الإسبانية في منطقة جاليثيا للصحفيين، إن السلطات انتشلت الجثة من مجرى النهر بعد أن رصدتها طائرة هليكوبتر للإنقاذ.
واستأنفت السلطات الإسبانية جهود البحث والإنقاذ في وقت سابق، اليوم الاثنين، بعد الإبلاغ عن فقد شخص.
كانت السلطات قد أنهت عملية البحث بعد انتشال ست جثث وإنقاذ اثنين من الركاب إذ اعتقدت أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة عند سقوطها كان ثمانية بناء على معلومات من أقارب الضحايا.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في تغريدة على «تويتر»: «أشعر بالفزع جراء الحادث المأساوي»، وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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المصدر: وكالات
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