نجوا بأعجوبة.. العثور على 9 أشخاص سالمين إثر انهيار ثلجي
فقدان عدة أشخاص بعد انهيار جليدي (أرشيفية)
26 ديسمبر 2022 18:12
عثر على تسعة من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين وعاشر مصاب بجروح خطيرة في انهيار ثلجي في النمسا أدى إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق الأحد مع مخاوف من تسجيل حصيلة مرتفعة، على ما ذكرت خدمة الإنقاذ الاثنين.
وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.
وكانت الشرطة قد أعلنت بادئ الأمر أن الانهيار الثلجي «طمر عشرة أشخاص»، مستندة في ذلك إلى تسجيل فيديو التقطه متزلّج.
وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه تم إنقاذ شخص فيما تمكّنت امرأة من إنقاذ نفسها بنفسها وتوجّهت إلى المستشفى.
وسبعة من الأشخاص الذين ظهروا في المشاهد عُثر عليهم سالمين.
وأصيب ألماني بجروح خطيرة وتم نقله إلى المشفى، وفق ما ذكر مدير مكتب السياحة المفوّض التواصل بشأن سير العمليات هيرمان فيرتشر لفرانس برس.
وشاركت طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب تتبع الأثر في البحث.
والأشخاص الذين تم إنقاذهم يتحدرون من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبوسنة وكرواتيا والولايات المتحدة.
وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار ثلجي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.