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قتلى وجرحى بهجوم لـ«داعش» على سجن في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية أثناء مطاردتها عناصر داعش
26 ديسمبر 2022 17:02

قتل ستة مقاتلين أكراد وعنصران من تنظيم داعش الإرهابي، الاثنين، جراء هجوم فاشل شنه عناصر التنظيم المتطرف على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: إن من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي «في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم داعش الإرهابي على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة».

وأضاف المرصد أن «القوى الأمنية التابعة لـ«قسد» (قوات سوريا الديمقراطية) أحبطت عملية» الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم.

 

 

 

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قوات سوريا الديموقراطية
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