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الكرملين: بوتين لن يتصل ببايدن بمناسبة العام الجديد

دعوة للقاء بوتين وبايدن
26 ديسمبر 2022 16:39

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للاتصال مع الغرب.

ونفى بيسكوف أنه يتم التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة.

وأضاف أنه لن تكون هناك أي تحيات بمناسبة العام الجديد للرئيس الأميركي جو بايدن.

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