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إنقاذ 8 أفراد من تحت الجليد في النمسا

إنقاذ 8 أفراد من تحت الجليد في النمسا
26 ديسمبر 2022 14:56

أسفرت جهود الإنقاذ في حادثة الانهيار الجليدي بمنطقة "ام آرلبرج" الجبلية، الواقعة بأقصى غرب النمسا، عن إنقاذ 8 أشخاص من إجمالي 10 أفراد، دفنهم الجليد في الانهيار، ومازال جاري البحث عن شخصين مفقودين.
وكان الانهيار الجليدي قد وقع بعد ظهر أمس، بمحيط منتجع شهير لمحبي الرياضات الشتوية بسلسلة جبال الألب، حيث تم نشر نحو 200 فرد وعامل إنقاذ في عملية واسعة النطاق، استخدمت ثلاث طائرات مروحية.
وأفاد هيرمان فيرشر، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، أن عملية البحث عن المفقودين تحت الثلوج استمرت طوال فترة الليل، وحققت نجاحاً كبيراً يشبه المعجزة.

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المصدر: وام
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