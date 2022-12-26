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كوريا الجنوبية تعلن تحطم مقاتلة هجومية

كوريا الجنوبية تعلن تحطم مقاتلة هجومية
26 ديسمبر 2022 12:36

تحطمت مقاتلة كورية جنوبية هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه 1- " في شمال شرقي البلاد اليوم الاثنين، وتمكن الطياران من الهروب بسلام، حسبما قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الطائرة سقطت على الأرض في مقاطعة هوينجسونج، التي تبعد حوالي 140 كيلومترا شرقي العاصمة سول، في الساعة 43:11 صباح يوم الاثنين (0243 بتوقيت جرينتش) بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة في مدينة وونجو القريبة، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

ولم تحدث أي أضرار لمنازل المدنيين .

وتم نقل الطيارين إلى مستشفى قريب، وفقا لمسؤولين عسكريين.

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