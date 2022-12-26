قتلى وجرح العشرات في انقلاب حافلة في كندا

منظر عام يظهر شاحنة عالقة في الثلج ، في بيزلي ، كندا
26 ديسمبر 2022 08:00
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بعد انقلاب حافلة ركاب غرب كندا، حيث رجحت السلطات الأحد أن يكون الجليد على الطرق السبب وراء الحادث. ووقع الحادث مساء السبت على طريق سريع شرق فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا التي تشهد منذ أيام طقسا عاصفا. وقالت الشرطة الكندية بعد ظهر الأحد إنها تشتبه في أن "حالة الطرق المتجمدة بشدة" تسببت في انقلاب الحافلة، لكن التحقيق جار". وأضافت "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وإصابة العديد" من الركاب. وأفادت هيئة الصحة الإقليمية أن 53 مصابا تلقوا العلاج في المستشفيات، بينهم 36 جروحهم من "خطيرة إلى طفيفة". وحتى صباح الأحد كان ثمانية أشخاص لا يزالون في المستشفى، اثنان منهم في حالة حرجة. وأعرب رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي عن "صدمته وحزنه".
ووقع الحادث في وقت يسيطر فيه الطقس السيىء على مساحات شاسعة من أميركا الشمالية، ما تسبب في اضطراب حركة النقل والعديد من الحوادث المميتة خلال موسم الأعياد الذي يشهد حركة انتقال كثيفة.
وعلى الجانب الآخر من كندا، تعطلت حركة القطارات بين أوتاوا وتورنتو خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي جراء العواصف.
وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر السبت "الى الكنديين المتضررين من طقس الشتاء في جميع أنحاء البلاد ...أرجوكم حافظوا على سلامتكم".