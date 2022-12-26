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انحراف قطار يتسبب في تسمم 51 شخصاً..!

انحراف قطار يتسبب في تسمم 51 شخصاً..!
26 ديسمبر 2022 07:49

أصيب 51 شخصا بالتسمم بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته في جنوب شرق صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيه الحادث إن تسرب الأمونيا تسبب في "51 حالة تسمم"، مضيفا في مؤتمر صحافي أن سبعة أشخاص نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج. 

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساءً ما أدى الى "تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء".

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع اصابات اخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

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المصدر: آ ف ب
تسمم
قطار
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