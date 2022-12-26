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دوي انفجارات في قاعدة انجلز الجوية الروسية
أرشيفية
26 ديسمبر 2022 07:22
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.
وقالت وكالة أنباء أر بي سي الأوكرانية إن انفجارين وقعا.
وذكر موقع بازا الاخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.
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