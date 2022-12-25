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واشنطن تحذر من هجوم محتمل بالعاصمة الباكستانية

من العاصمة الباكستانية
26 ديسمبر 2022 00:47

حذرت السفارة الأميركية في باكستان من هجوم محتمل ضد الأميركيين في فندق ماريوت في العاصمة إسلام أباد "في وقت ما خلال العطلات".

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن جميع الموظفين الأميركيين ممنوعون من زيارة الفندق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء الأحد.

ويأتي البيان بعد يومين من أول تفجير انتحاري تشهده إسلام أباد منذ ثماني سنوات، أسفر عن مقتل شرطي والمهاجمين الاثنين.

وأضاف البيان: "نظرا لأن إسلام أباد قد وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية مع حظر جميع التجمعات العامة، فإن السفارة تحث جميع موظفي البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام أباد طوال موسم العطلات".

 

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