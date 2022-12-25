بوتين: مستعدون للتفاوض مع الجميع بشأن أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثت، أمس، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني بيد أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا المشاركة في محادثات.

وتشكل الأزمة الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير أشد الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. ويقول الكرملين، إنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه، بينما تقول كييف إنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 الرسمية: «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض، لكن هم من يرفضونه».

وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز في مقابلة نشرت هذا الشهر، إنه على الرغم من أن أغلب الصراعات تنتهي بالتفاوض، إلا أن تقييم سي.آي.إيه يشير إلى أن روسيا ليست جادة بعد بشأن المشاركة في مفاوضات حقيقية لإنهاء الأزمة.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين يحتاج إلى العودة إلى أرض الواقع والاعتراف بأن روسيا هي التي لم ترغب في أي مفاوضات.

قال بوتين، إن بلاده تتحرك «في الاتجاه الصحيح» في أوكرانيا، نظراً لأن الغرب يحاول تقسيم روسيا. وتابع «أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا».

ولدى سؤاله عما إذا كان الصراع الجيوسياسي مع الغرب يقترب من مستويات خطرة قال بوتين «لا أعتقد أنه خطر للغاية».

ويصور بوتين تحركات بلاده في أوكرانيا على أنها «عملية عسكرية خاصة»، وأنها كانت لحظة فارقة قررت فيها موسكو التصدي لتكتل غربي يقول إنه يسعى لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في 1991.

من جهتها، تقول أوكرانيا والغرب إن بوتين ليس لديه مبرر لما يصفونه بحرب من أجل الاحتلال أشاعت المعاناة والموت في أنحاء أوكرانيا. ووصف بوتين روسيا بأنها «دولة فريدة»، وقال إن الأغلبية العظمى من شعبها متحدة وتريد الدفاع عنها.

ميدانياً، انطلقت صفارات الإنذار في كييف وجميع المناطق الأوكرانية، أمس، لكن لم ترد تقارير عن أي هجمات روسية جديدة وأعلنت السلطات فيما بعد زوال الخطر. وذكرت تقارير أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء وأن إعلان زوال الخطر صدر بعد عودتها لقواعدها.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن المقاتلات العسكرية الروسية تحلق على مدار الساعة تقريباً، مضيفاً: «لكننا زدنا من جاهزيتنا، كل ما يحلق في الجو يجب أن يكون تحت سيطرتنا».

البابا يندد باستخدام الغذاء «سلاحاً» في النزاع

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مندداً في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء «سلاحاً» في النزاع. وتوجّه الحبر الأعظم إلى آلاف المؤمنين الذين تجمّعوا في ساحة القديس بطرس، حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية قبل أن يبارك «المدينة والعالم». والتفت البابا البالغ من العمر 86 عاماً أولاً إلى «الإخوة والأخوات الأوكرانيين الذين يعيشون عيد الميلاد هذا في الظّلام، والبرد أو بعيداً عن بيوتهم، بسبب الدمار الذي سبّبته عشرة أشهر من الأزمة». ودعا البابا مراراً إلى السلام منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير، وسعى للمحافظة على الحوار مع موسكو، لكنه واجه انتقادات أحياناً لعدم إلقائه اللوم بشكل صريح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحض البابا، أمس، من يحتفلون بعيد الميلاد على التفكير «في الأشخاص الذين يعانون الجوع، وخاصّة الأطفال، بينما تُهدر كلّ يوم كمّيات كبيرة من الطعام، وتُنفق الموارد على الأسلحة».