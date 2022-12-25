عاصفة ثلجية تشل الحياة في أميركا

نيويورك (وكالات)



قضى سكان عدد من مناطق الولايات المتحدة ليلة عيد الميلاد في أجواء شديدة البرد بسبب العاصفة الثلجية التي أودت بحياة 26 شخصاً، فيما ألغيت أكثر من 3300 رحلة وأرجئت أكثر من 7500 أخرى أمس الأول، وفي اليوم السابق ألغيت نحو 6 آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران «فلايت-أوير.كوم».

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية «إن دبليو اس» أن العاصفة ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية «بحلول منتصف الأسبوع المقبل».

كان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء، مساء السبت، مقابل 1.5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، خصوصاً في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

بدورها، حذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من تداعيات أسوأ لتصاعد خطر الموت بسبب البرد ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم.

وأكدت أن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

وألغيت أكثر من 3300 رحلة وأرجئت أكثر من 7500 أخرى أمس الأول، وفي اليوم السابق ألغيت نحو 6 آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران «فلايت-أوير.كوم».

وأمام هذه الظروف، اضطرت بعض المدن خاصة ولاية كارولينا الشمالية، إلى أن تقطع الكهرباء مؤقتاً بسبب ارتفاع الطلب، مما حرم عدداً من المنازل من التدفئة. كما ألغت شركات طيران نحو 2700 رحلة بعد أن عطلت العواصف العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى تأخير 6200 رحلة في المجمل حتى بعد ظهر أمس الأول. وأظهر الموقع أنه تم إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة في المجمل.