إرهاب «الحوثي» يخرج أكبر مستشفى في تعز عن الخدمة

عدن (الاتحاد)

تسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز منذ أكثر من 8 سنوات بتوقف العمل في أكبر مستشفى بالمحافظة بسبب نفاد الوقود، فيما تفاقمت أزمة ملايين السكان نتيجة منع الميليشيات ضخ المياه إلى المدينة، جاء ذلك بينما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي لمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في وقف جرائم الميليشيات بحق المدنيين وملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.وأعلن مستشفى «الثورة العام»، أكبر مستشفيات محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أمس، توقف العمل بسبب نفاد الوقود جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز، أشار فيه إلى خروج المستشفى الحكومي عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود.

وأضاف البيان أن كل الأقسام في المستشفى باتت تعيش الظلام الدامس جراء نفاد الوقود.

وحذر البيان من أن «الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة، والعمليات، وبقية الأقسام الأخرى في المستشفى».

ويستند المستشفى على وقود من منظمات أممية ودولية، إضافة إلى مخصصات من السلطة المحلية.

ويعد المستشفى، أكبر مشافي تعز، وهي المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن، ويستقبل عدداً كبيراً من المرضى وجرحى الحرب.

وفي سياق متصل، تعدُ أزمة المياه في تعز واحدة من أعمق المشاكل التي تعصف بالمدنيين منذ 8 سنوات، إذ يعاني سكان المدينة شح المياه نتيجة منع ميليشيات الحوثي ضخ المياه من الآبار الواقعة تحت سيطرتها، والتي كانت تغطي احتياجات السكان، الأمر الذي أجبر ساكني المدينة على اللجوء إلى شراء المياه من الصهاريج المتنقلة بأسعار باهظة، وسط عجز السلطة المحلية عن إيجاد حلول للمشكلة.

وقال مدير مؤسسة المياه في محافظة تعز سمير عبدالواحد: «السبب الرئيسي في أزمة المياه بالمدينة، وقوع الحقول المائية في مرمى نيران الميليشيات الحوثية، إذ عمل ذلك على تفاقمها».

وأوضح عبدالواحد، أن حقلي «وادي الضباب وحوجلة» اللذين كانا يمدان المدينة بـ12 مليون لتر يومياً، أصبحا خارجين عن الخدمة بسبب وقوعهما في خطوط تماس الحرب المفروضة من قِبل ميليشيات الحوثي، أما عن حقل «الحيمة» الذي كان يُنتج باليوم الواحدة 4 ملايين لتر، فلم يتم إصلاحه بسبب سيطرة الميليشيات الحوثية على تلك المنطقة.

وأكد سمير أن الحصار المطبق الذي تفرضه الميليشيات الإرهابية على المدينة ووقوع الحقول المائية تحت سيطرتها، جعل هذه الحقول خارجة عن الخدمة، ولم يتبقَّ للمدينة سوى آبار توجد فيها المياه بمنسوب قليل، معتبراً تلك الآبار إسعافية فقط، لأن كمية المياه فيها محدودة جداً، وعددها 38 بئراً كانت قدرتها الإنتاجية قبل الحرب 7500 متر مكعب، أما حالياً فقد انخفض إنتاجها إلى 3300 متر مكعب في اليوم الواحد.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بالبيان الصادر عن 42 منظمة حقوقية، والذي أدان بأشد العبارات أوامر القتل التي أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بحق 16 من أبناء محافظة صعدة وسجن 13 آخرين.

وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن البيان الذي فند بطلان إجراءات تلك الأحكام وعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروها بعد إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرار بإلغائها العام 2018، في شاهد جديد على إجرام ودموية وإرهاب الميليشيات الحوثية وانتهاكها الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعا الإرياني منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الحقوقي لإصدار المواقف المنددة بالممارسات الحوثية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تفضح أعمال القتل والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وترقى لمرتبة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت والتصدي لمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، في وقف جرائم القتل الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

«الدفاع»: لا سلام إلا بردع «الحوثي» وهزيمته عسكرياً

عدن (الاتحاد)

أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية ولن يتحقق السلام إلا بردع الميليشيات وهزيمتها عسكرياً.

وعقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اجتماعاً موسعاً لقيادة وحدات محور أبين ومدراء الدوائر ذات الاختصاص للاطلاع على أوضاع المحور وجاهزيته القتالية.

واستمع وزير الدفاع خلال الاجتماع إلى شرح واف من قادة الوحدات العسكرية إلى سير العمل في وحدات محور أبين والدوائر ذات الاختصاص والأوضاع المتعقلة باحتياجاتهم، مشيداً بالخبرات القتالية والأدوار التي خاضتها وحدات المحور في مواجهة الجماعات الإرهابية ممثلة بميليشيات الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأكد الفريق الداعري، على أهمية التماسك ووحدة الصف وتوحيد الجهود ورفع الجاهزية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المناطق المحررة، مشيراً إلى أن الميليشيات الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية ولن يتحقق السلام إلا بردع تلك لمليشيات وهزيمتها عسكرياً، مشدداً على ضرورة التنظيم والانضباط في مختلف الوحدات العسكرية.

9 قتلى بانهيار مبنى في البيضاء

عدن (الاتحاد)

لقي 9 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم، أمس، وأُصيب عدد آخر في أعقاب انهيار مبنى سكني فوق ساكنيه في محافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية يمنية، أن مبنى سكنياً من 3 طوابق في بلدة «الدجرة» في مديرية «صباح» بمحافظة البيضاء انهار فوق رؤس ساكنيه وعدد من المنازل المجاورة.

وبحسب المصادر، فإن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم 6 من عائلة واحدة، فيما أُصيب 8 آخرون جرى إسعافهم إلى مستشفى الثورة في المحافظة الواقعة وسط البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ الخاضعة لميليشيات الحوثي الإرهابية لم تتدخل في إنقاذ الضحايا، وهرع الأهالي لإنقاذ نحو 12 آخرين من الأسر التي كانت تقطن المبنى.