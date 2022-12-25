العراق: حريصون على علاقات متوازنة مع محيطنا العربي والإقليمي

هدى جاسم (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني، مع وفد إعلامي مصري برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن «السوداني استقبل وفداً من مختلف وسائل الإعلام المصرية، وحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين».

وخلال اللقاء، أكد السوداني حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي.

وتطرّق لدور العراق المحوري بالمنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر المختلفة، وكل ما يعزز أمن المنطقة.

كما أكد الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة.

وخلال اللقاء، لفت السوداني إلى أن «العراق مرّ بظروف صعبة تمكّن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على «داعش» أبهرت العالم».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي.

وذكر بيان للخلية أن عملية القبض تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، موضحة أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين.