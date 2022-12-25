انطلاق التمرين البحري البحريني السعودي المشترك «جسر 23»

المنامة (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات التمرين البحري الثنائي المشترك «جسر 23»، الذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكي البحريني مع القوات البحرية الملكية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن التمرين البحري الثنائي المشترك الذي انطلقت فعالياته في مملكة البحرين يهدف إلى توحيد المفاهيم القتالية، وتعزيز آلية التعاون والتكامل بين القوات البحرية المسلحة، من خلال تنفيذ مختلف مراحل العمليات العسكرية المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، لرفع كفاءة الضباط والأفراد في عملية القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات القتالية بين المشاركين في التمرين.

وأوضح مدير التمرين العقيد البحري الركن أحمد بن عبدالرحمن العصيمي، أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، والقيادة والسيطرة، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات الاتصالات بمختلف أنواعها.

وبين أن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين «جسر» التي تُنفذ بشكل دوري بين البلدين تعزيزاً للتعاون الأمني والتنسيق بين الجانبين، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.