الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في جنوب الصومال

مقتل 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في جنوب الصومال
26 ديسمبر 2022 01:10

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصومال.. تحرير إقليمين من حركة «الشباب»
الصومال يلاحق فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية

قُتل ثلاثة أشخاص أمس، بتفجير عبوة ناسفة في مديرية «مهداي» بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال.
واستهدف التفجير عربة صغيرة كانت تقل بعض المدنيين خلال عبورهم في المنطقة. 
ولم تعلق السلطات الأمنية على التفجير، فيما وصلت قوات الأمن إلى موقع التفجير فور وقوع الحادث. 
وقبل ثلاثة أيام، وقع تفجير آخر في نفس المنطقة، قتل على إثره 7 عسكريين، بعد زرع لغم أرضي في مركبة كانت تقلهم، وتبنت حركة «الشباب» الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.
إلى ذلك، ألقت القوات المسلحة الصومالية أمس، القبض على بعض الزعماء المحليين، بتهمة الذهاب والتحاكم إلى ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وقال حاكم مدينة «عادادو» التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، فارح ديري ورسمي، وفق وكالة الأنباء الصومالية «إن المقبوض عليهم اخترقوا توجيهات الحكومة الصومالية، بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة».
ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية، لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الصومال
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
وفاة اونيل اللاعب «أكثر لاعب موهبة على الإطلاق»
الرياضي
وفاة اونيل اللاعب «أكثر لاعب موهبة على الإطلاق»
اليوم 17:30
منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»
الرياضي
منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»
اليوم 17:26
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©