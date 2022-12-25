مقتل 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في جنوب الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قُتل ثلاثة أشخاص أمس، بتفجير عبوة ناسفة في مديرية «مهداي» بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال.

واستهدف التفجير عربة صغيرة كانت تقل بعض المدنيين خلال عبورهم في المنطقة.

ولم تعلق السلطات الأمنية على التفجير، فيما وصلت قوات الأمن إلى موقع التفجير فور وقوع الحادث.

وقبل ثلاثة أيام، وقع تفجير آخر في نفس المنطقة، قتل على إثره 7 عسكريين، بعد زرع لغم أرضي في مركبة كانت تقلهم، وتبنت حركة «الشباب» الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.

إلى ذلك، ألقت القوات المسلحة الصومالية أمس، القبض على بعض الزعماء المحليين، بتهمة الذهاب والتحاكم إلى ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وقال حاكم مدينة «عادادو» التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، فارح ديري ورسمي، وفق وكالة الأنباء الصومالية «إن المقبوض عليهم اخترقوا توجيهات الحكومة الصومالية، بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة».

ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية، لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.