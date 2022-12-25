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10 أشخاص دفنوا في انهيار جليدي في النمسا

قتلى في انهيار جليدي بالنمسا
25 ديسمبر 2022 23:59

أفادت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) بأن نحو عشرة أشخاص دفنوا في انهيار جليدي في منطقة التزلج الحر ليخ/زورس في غرب النمسا الأحد، مضيفة أنه تم إنقاذ شخص واحد.

وأضافت الوكالة أن الانهيار الجليدي وقع في حوالي الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) وأنه جرى نشر عدة طائرات هليكوبتر وفرق بحث بعد الحادث مباشرة.

ونقلت الوكالة عن بلدية ليخ قولها «نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ محبي الرياضات الشتوية».

وتابعت الوكالة أن نحو 100 يشاركون في البحث، وطلب المنقذون كشافات لتتسنى لهم مواصلة البحث في الظلام.

وتسوق ليخ/زورس لنفسها على أنها «إحدى أفضل مناطق التزلج في العالم» وجزء من مهد رياضة التزلج على جبال الألب.

 

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المصدر: وكالات
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