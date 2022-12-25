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مقتل 26 أميركاً جراء العاصفة الثلجية

عواصف عاتية تتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا
25 ديسمبر 2022 23:49

 ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام إلى 26 قتيلا على الأقل فيما لا تزال خطوط الكهرباء مقطوعة عن حوالي 250 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم أن أكثر من 55 مليون شخص ما زالت تشملهم التحذيرات من برودة الرياح والتجمد السارية المفعول في جميع أنحاء مناطق الجنوب.

وأدت العاصفة إلى إلغاء حوالي 1500 رحلة جوية بالإضافة إلى آلاف التأخيرات في جداول مواعيد الرحلات.

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