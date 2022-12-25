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قتيلة وجرحى بإطلاق نار عشية عيد الميلاد في بريطانيا

عناصر من الشرطة البريطانية
25 ديسمبر 2022 23:37

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أن إطلاق نار عشية عيد الميلاد في حانة بشمال غرب إنجلترا أدى الى مقتل شابة وإصابة ثلاثة رجال.
 
وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تحقق في حادث إطلاق نار في حانة لايتهاوس في بلدة والاسي كقضية قتل. لم تحتجز الشرطة أي مشتبه بهم، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»

وقال مدير المباحث ديفيد ماكغرين: «هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، ونحن نتفهم أن هذا حادث مروّع ومدمّر حقًا وقع قبل يوم عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب».

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة توفيت في المستشفى «متأثرة بجروح جراء طلق ناري». إلى جانب الرجال الثلاثة المصابين، أصيب عدة أشخاص، بحسب البيان.

وصرح رئيس المباحث قائلا «نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، ربما كانت مرسيدس داكنة اللون بعد وقت قصير من إطلاق النار، ونحن حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى هذا للاتصال بنا على الفور».

 

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المصدر: وكالات
الشرطة البريطانية
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