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الإمارات تتضامن مع جنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا «انفجار صهريج»

من موقع الانفجار
25 ديسمبر 2022 20:33

أبوظبي، جوهانسبرغ (وام، وكالات)

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز المسال في جوهانسبرغ الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة جنوب أفريقيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
ولقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود في بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء أمس الأول.
وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس الأول. 
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرغ بشرق مدينة جوهانسبرغ، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا أمس.
وقال جو بالا في لقاء مع صحافيين في مستشفى قريب من مكان الانفجار إن «الحصيلة كانت أمس الأول 10 قتلى وأصبحت صباح أمس 15 قتيلاً».
وصرح وليام نتلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في هذه المنطقة في وقت سابق أن حصيلة الضحايا ارتفعت مساء السبت إلى 10 قتلى ونحو 40 جريحاً قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 15 قتيلاً.
وأوضح أن نصف الجرحى في حالة خطيرة، و15 آخرين جروحهم بليغة لكنهم في حالة مستقرة، بينما أصيب 6 من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.
في وقت مبكر أمس، كانت الشاحنة عالقة تحت جسر بالقرب من مستشفى ومنازل في حي سكني.
قال نتلادي «تلقينا اتصالاً وانطلق رجال الإطفاء لإخماد بداية حريق، لكن الشاحنة انفجرت بعد ذلك لسوء الحظ».
وفي مقاطع فيديو صورها هواة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر كرة نارية ضخمة تنفجر تحت الجسر، ويبدو أن ارتفاع الشاحنة الصهريج لم يسمح لها بعبور المكان.
وأضاف المتحدث أن الصهريج كان ممتلئاً بـ60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم بشكل خاص في المواقد ووصل من جنوب شرق البلاد، موضحاً أن سائق الشاحنة أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى.

المصدر: وام
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