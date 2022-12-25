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الملك تشارلز يحيي ذكرى والدته في رسالة عيد الميلاد

الملك تشارلز الثالث
25 ديسمبر 2022 20:23

استعاد العاهل البريطاني الملك تشارلز ذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث في رسالته الأولى للأمة كملك بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث عن إيمانه بالإنسانية في وقت تسوده «المصاعب والمعاناة».

وقال تشارلز، إنه يشارك «من كل قلبه» إيمان والدته بالرب والناس. وكان الملك يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذي سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.

وأضاف تشارلز «الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم».

وتابع «وفي هذا الوقت الذي تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية في أنحاء العالم، أو من يسعون جاهدين في الداخل لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم، نرى السبيل في إنسانية البشر».

يأتي خطاب الملك بعد عام آخر من الفوضى التي شهدتها بريطانيا، بعد سنوات طغت عليها أزمة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت البلاد خلال عام 2022 تولي ثلاثة رؤساء وزراء للسلطة في غضون شهرين، وتواجه حالياً ركوداً اقتصاديا وأزمة في تكاليف المعيشة أجبرت كثيرين على اللجوء إلى بنوك الطعام والجمعيات الخيرية للحصول على الدعم.

 

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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
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