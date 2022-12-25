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وفيات ومفقودون بعد سقوط حافلة في نهر بإسبانيا

أرشيفية
25 ديسمبر 2022 20:14

قالت خدمات الطوارئ المحلية، اليوم الأحد، إن ثلاثة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أربعة بعد سقوط حافلة ركاب من على جسر في نهر في شمال غرب إسبانيا.

وقالت السلطات، إنه تم حتى الآن إنقاذ سائق الحافلة وأحد الركاب من نهر ليريز، حيث أعاق التيار الشديد والمد العالي بسبب الأمطار الغزيرة التي كسحت منطقة جليقية جهود البحث والإنقاذ.

وكانت الحافلة من شركة مونباص تسافر بين مدينتي لوجو وفيجو وتوقفت عند أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقرب من موقع الحادث.

وانحرفت الحافلة عن الطريق فوق الجسر لأسباب لا تزال غامضة وسقطت في الماء نحو الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) أمس السبت.

وقالت المسؤولة الإقليمية مايكا لاريبا، إنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن الحافلة تسعة أشخاص إجمالا، السائق وثمانية ركاب.

وأضافت «لا توجد أي جثث إضافية داخل الحافلة، لذا، نواصل البحث عن أربعة مفقودين»، في إشارة إلى النتائج التي توصل إليها غواصو الشرطة الذين تفقدوا الحطام.

وظل منسوب النهر فوق حد فائض التدفق خلال المساء، ما أجبر عمال إنقاذ الطوارئ على تعليق العملية لساعتين تقريبا بسبب الطقس السيئ وظروف التضاريس قبل استئناف العملية في الصباح.

 

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