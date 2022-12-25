الصين تتوقف عن نشر بيانات «كورونا» المثيرة للجدل

أعلنت الصين، الأحد، أنها لن تنشر بعد الآن بياناتها المثيرة للجدل حول كوفيد والتي تعرضت لانتقادات كثيرة مؤخراً، على اعتبار أنها لا تعكس شدة موجة الوباء الحالية التي تضرب البلاد، من دون أن تقدم أي تفسير.
ودأبت لجنة الصحة الوطنية في الصين التي تقوم مقام الوزارة منذ بداية عام 2020 على إصدار البيانات اليومية للإصابات والوفيات بكوفيد والتي تنقلها الصحافة كل صباح.
لم تعد هذه الإحصاءات تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة «صفر كوفيد» في 7 ديسمبر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه «اعتباراً من اليوم، لن ننشر معلومات يومية عن الوباء».
وأضافت أن «المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية»، من دون تحديد نوع أو تواتر البيانات التي سيتم نشرها.