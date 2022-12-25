في عظة عيد الميلاد.. البابا: العالم يتوق إلى السلام
البابا خلال عظة عيد الميلاد
25 ديسمبر 2022 17:10
دعا بابا الفاتيكان في رسالة له بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الأحد، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات، قائلاً إن العالم يعاني من «قحط في السلام».
وفي أثناء إلقاء العظة العاشرة له بمناسبة عيد الميلاد (إلى مدينة روما والعالم)، حث البابا فرنسيس على النظر فيما هو أبعد من «الصور الزائفة للعيد»، مشدداً على أهمية مساعدة المشردين والمهاجرين واللاجئين والفقراء في حياتهم وهم يبحثون عن الراحة والدفء والطعام.
وتحدث البابا من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، التي ظهر منها لأول مرة بعد انتخابه في 13 مارس 2013، قائلاً: «لنرى ذلك الوجه الصغير البريء، وجه الأطفال الذين يتوقون إلى السلام في جميع أنحاء العالم».
وأضاف في حديثه لعشرات الآلاف من الحاضرين الذين تجمعوا في الساحة: «ليمتلئ نظرنا بوجوه الإخوة والأخوات الأوكرانيين الذين يعيشون عيد الميلاد هذا في الظلام أو في البرد أو بعيداً عن بيوتهم، بسبب الدمار الذي سببته عشرة أشهر من الحرب».