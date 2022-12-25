الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

في عظة عيد الميلاد.. البابا: العالم يتوق إلى السلام

البابا خلال عظة عيد الميلاد
25 ديسمبر 2022 17:10

دعا بابا الفاتيكان في رسالة له بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الأحد، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات، قائلاً إن العالم يعاني من «قحط في السلام».

وفي أثناء إلقاء العظة العاشرة له بمناسبة عيد الميلاد (إلى مدينة روما والعالم)، حث البابا فرنسيس على النظر فيما هو أبعد من «الصور الزائفة للعيد»، مشدداً على أهمية مساعدة المشردين والمهاجرين واللاجئين والفقراء في حياتهم وهم يبحثون عن الراحة والدفء والطعام.

وتحدث البابا من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، التي ظهر منها لأول مرة بعد انتخابه في 13 مارس  2013، قائلاً: «لنرى ذلك الوجه الصغير البريء، وجه الأطفال الذين يتوقون إلى السلام في جميع أنحاء العالم».

وأضاف في حديثه لعشرات الآلاف من الحاضرين الذين تجمعوا في الساحة: «ليمتلئ نظرنا بوجوه الإخوة والأخوات الأوكرانيين الذين يعيشون عيد الميلاد هذا في الظلام أو في البرد أو بعيداً عن بيوتهم، بسبب الدمار الذي سببته عشرة أشهر من الحرب».

 

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين لن يتصل ببايدن بمناسبة العام الجديد
روسيا تعلن مقتل «مخربين» أوكرانيين حاولوا دخول البلاد
المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
المسيحيين الإنجيليين
روما
أوكرانيا
المسيحيين
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»
الرياضي
منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»
اليوم 17:26
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
تعبيرية
دنيا
جامعة كندية تتخذ أسلوباً جديداً لتوعية الطلاب بالأثر البيئي للأغذية
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©