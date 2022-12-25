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مصر.. مصابون في حادث مروع بالمنصورة

مصر.. مصابون في حادث مروع بالمنصورة
25 ديسمبر 2022 15:59

وقع حادث تصادم مروع، يوم الأحد، بين حافلة تقل طلابا لإحدى الجامعات وسيارة نقل ثقيل، وذلك في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، مما تسبب في إصابة 17 طالبا وطالبة، بحسب ما أكده مسؤول حكومي".
 
وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شريف مكين إن الحادث وقع على طريق "المنصورة - جمصة" أمام قرية القطنة في مركز بلقاس بالدقهلية، بين أتوبيس تابع لجامعة حورس في محافظة دمياط وسيارة نقل ثقيل. وفق موقع "سكاي نيوز عربية.

وأوضح أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 17 طالبا وطالبة وسائق الحافلة الذي تهشم زجاج واجهة الحافلة على وجهة وكان محتجزا بين السيارة النقل والحافلة حتى تم إخراجه بمعرفة المسعفين.

وتابع أنه تم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة المنصورة، منوها إلى أن بعض الحالات إصاباتها خفيفة وتلقت الإسعافات وغادرت المستشفى، ولكن هناك 8 حالات تحتاج تدخلات جراحية.

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المصدر: وكالات
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