ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا
تجمع الناس بالقرب من شاحنة محترقة بالقرب من جوهانسبرج
25 ديسمبر 2022 15:10
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرغ بشرق مدينة جوهانسبرغ، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا صباح الأحد.
وقال جو بالا في لقاء مع صحافيين في مستشفى قريب من مكان الانفجار إن "الحصيلة كانت امس عشرة قتلى واصبحت صباح اليوم (الأحد) 15" قتيلا.
وكان وليام نتلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في هذه المنطقة صرح لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت مساء السبت إلى عشرة قتلى ونحو أربعين جريحا.
وأوضح أن نصف الجرحى في حالة خطيرة، و15 آخرين جروحهم بليغة لكنهم فى حالة مستقرة، بينما اصيب ستة من رجال الاطفاء بجروح طفيفة.
في وقت مبكر من الأحد، كانت الشاحنة عالقة تحت جسر بالقرب من مستشفى ومنازل في حي سكني. قال نتلادي "تلقينا اتصالا حوالي الساعة 07,50 وانطلق رجال الاطفاء لإخماد بداية حريق، لكن الشاحنة انفجرت بعد ذلك لسوء الحظ".