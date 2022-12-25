الصحة المصرية تكشف حالة المصابين بعد انهيار مدرج الصالة الرياضية
الصحة المصرية تكشف حالة المصابين بعد انهيار مدرج الصالة الرياضية
25 ديسمبر 2022 15:11
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تحسن الحالة الصحية لـ 26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بضاحية 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفى 6 أكتوبر المركزي والشيخ زايد التخصصي.
وأفادت الوزارة بأن الحصر النهائي لأعداد المصابين جراء الحادث بلغ 28، غادر 26 مواطنا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، ويتبقى حالتان في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجارى المتابعة.
وتسبب انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى في عشرات الإصابات من مشجعي نادي الاتحاد السكندري خلال مباراة فريقها ضد الأهلي في كأس السوبر المصرية في كرة السلة.
وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ان سبب الإصابات هو "سقوط الستاند (المنصة) الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج"، مشيرا إلى أن "الإصابات حتى الآن بسيطة والأمور مستقرة".
وكلف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين ببحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة.
ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات.