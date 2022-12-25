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الأردن تحبط أضخم عملية تهريب للمخدرات

أرشيفية
25 ديسمبر 2022 14:50

أحبطت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أكبر وأضخم عملية تهريب لحبوب الكبتاغون المخدر.
 
وحسب بيان عن الدائرة، فإن الجمارك والأجهزة الأمنية تواصلان جهودهما في إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات، وتحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر بما يعادل 1000 كيلوغرام.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك الأردنية، إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب (6) ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل (1000) كلغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات ادخالها إلى البلاد.

وأضاف الناطق الإعلامي: "أثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتين (براد) تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت الحبوب المخدرة الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم اخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر.

 وفي التفاصيل، تم ضبط ما يقارب 509 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون المخدر في " البراد" الشاحنة الأولى مخبأة داخل مادة عجين التمر، بالإضافة إلى ضبط ما يقارب 483 كيلوغراما من الكبتاغون المخدر في "البراد" الشاحنة الأُخرى وضمن نفس مادة عجين التمر.


وقال مدير عام الجمارك الأردنية جلال القضاة، إن الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائيًا.

وأعرب القضاة، عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.

 

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المصدر: وكالات
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