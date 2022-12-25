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دراسة حديثة تكشف سر تفشي كورونا في الصين

أرشيفية
25 ديسمبر 2022 13:35

قال مسؤولون في مجموعة عالمية تعمل على تتبع انتشار فيروس كورونا، إن تفشي مرض "كوفيد 19-" في الصين يأتي بسبب سلالات الفيروس التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات حتى الآن على ظهور متحورات جديدة خطيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأن السلطات الصينية كانت قد قدمت 25 عينة جينية جديدة من بكين ومنغوليا الداخلية وقوانجتشو في الشهر الماضي إلى "المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور"، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا، كوسيلة لرصد التحورات الجديدة.

وقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بينما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك مسببات المرض في الصين، وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.

ومن جانبه، قال بيتر بوجنر، الرئيس التنفيذي لـ "المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور"، في مقابلة هاتفية: "لا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى وجود أي سلالات جديدة ذات أي أهمية". 

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المصدر: د ب أ
كورونا
الصين
كوفيد 19
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