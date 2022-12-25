النمسا الرابعة في أوروبا من حيث عدد طلبات اللجوء

النمسا تحتل المركز الرابع أوروبياً في عدد طلبات اللجوء
25 ديسمبر 2022 12:37
أظهرت أحدث أرقام رسمية، حدوث زيادة حادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا، خلال العام الجاري، بواقع 202%، مقارنة بالعام الماضي مما جعل النمسا فى المركز الرابع أوروبياً، بعد ألمانيا وفرنسا وإسبانيا من حيث عدد الطلبات اللجوء.
وأفاد أحدث تقرير رسمي، صادر عن المفوضية الأوروبية بمناسبة انتهاء العام الجاري، تلقي النمسا 554ر106 طلب لجوء، وتسجيل مستوى قياسي جديد منذ عام 2015، دون إدراج أعداد النازحين الأوكرانيين في الإحصاءات.