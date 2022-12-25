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مسؤولون: صفارات الإنذار تدوي في أنحاء من أوكرانيا

آثار قصف في أوكرانيا
25 ديسمبر 2022 12:27

قال مسؤولون إن صفارات الإنذار أطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء.
ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تلك المعلومات.

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
كييف
صافرات الإنذار
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