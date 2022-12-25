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الشرطة البريطانية: قتيلة ومصابون في إطلاق نار بالقرب من ليفربول

الشرطة البريطانية (أرشيفية)
25 ديسمبر 2022 10:54

أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في جريمة قتل بعد أن لقيت امرأة حتفها وأصيب عدة أشخاص في حادث 
إطلاق نار بالقرب من ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" نقلا عن شرطة ميرسيسايد أنه تم استدعاء الشرطة إلى"لايتهاوس إن"  في قرية والاسي في حوالي الساعة 50ر11 مساء بالتوقيت المحلي (2150 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.

وقالت الشرطة إن امرأة شابة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بطلق ناري ولقيت حتفها في وقت لاحق.

وأعلنت الشرطة نقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية وأن عددا آخر من الأشخاص اصيبوا في الحادث.
وقال كبير ضباط التحقيق ديفيد ماكوجرين: "هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، وندرك أن هذا حادث صادم ومروع حقا وقع قبل عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب."

وأضاف ماكوجرين "لدينا عدد من الضباط في قرية والاسي يجرون تحقيقات موسعة لفهم ما حدث بالضبط ويتخذون الإجراءات الفورية."

وأوضح ماكوجرين أن "امرأة لقيت حتفها بشكل مأساوي في عيد الميلاد بينما يتلقى العديد من الأشخاص العلاج في المستشفى وقلوبنا مع عائلة الضحية وتعازينا لهم" . 

وأضاف ماكوجرين "نعتقد أن المسلح غادر بعد وقت قصير من إطلاق النار في سيارة داكنة اللون - ربما كانت مرسيدس داكنة اللون، وندعو أي شخص شهد هذا الحادث إلى الاتصال بنا على الفور للاستماع إليه." 

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المصدر: د ب أ
الشرطة البريطانية
ليفربول
إطلاق نار
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