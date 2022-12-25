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وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني

وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
25 ديسمبر 2022 09:07

ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في وقت متأخر مساء يوم السبت أن رئيس مجلس الدولة في إيطاليا، وزير 
الخارجية الأسبق فرانكو فراتيني، قد وافته المنية عن عمر ناهز 65 عام.

وتولى فراتيني حقيبة وزارة الخارجية الإيطالية في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2004، ومن عام 2008 حتى عام 2011، وكانت الفترتان ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

ومنذ يناير الماضي، شغل فراتيني منصب رئيس مجلس الدولة الإيطالي. 

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