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استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان

استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
25 ديسمبر 2022 08:55

قال مسؤولو الأرصاد في اليابان إن من المتوقع سقوط مزيد من الثلوج الكثيفة على البلاد اليوم الأحد، 
وبصفة خاصة في المناطق الجبلية بجزيرة هوكايدو، شمالي البلاد، وصولا إلى جزيرة كيوشو، بالجنوب الغربي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن هيئة الأرصاد اليابانية القول إن منطقة ضغط جوي شتوية قوية حول اليابان، أدت إلى هبوب كتلة هوائية باردة، تسببت في سقوط أمطار كثيفة على هوكايدو، وصولا إلى منطقة 
شوجوكو، في أقصى غرب البلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه رغم انقضاء ذروة الطقس السيء، من المنتظر سقوط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية حيث ستستمر منطقة الضغط الجوي الشتوية خلال يوم الأحد، ومن المتوقع تراجعها غدا الإثنين. وتتوقع هيئة الأرصاد هبوب رياح قوية على بعض أجزاء من البلاد اليوم الأحد،

ودعت الهيئة المواطنين إلى توقع حدوث اضطرابات مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرق، وأيضا توقع حدوث أمواج عالية وانقطاع في التيار الكهربي، وانهيارات ثلجية.

كانت السلطات اليابانية أعلنت يوم السبت أن تساقط الثلوج بشكل كثيف أسفر عن وفاة 13 شخصا، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وانقطاع الكهرباء عن حوالي عشرة آلاف منزل. 

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المصدر: وكالات
اليابان
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الثلوج
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