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قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

الدخان يتصاعد بعد انفجار ناقلة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا
25 ديسمبر 2022 08:51

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء السبت.

وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت. 

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي"تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا الى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم اصاباتهم الخطرة. 
وقال نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد.

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