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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف خيرسون

آثار قصف في منطقة خيرسون
25 ديسمبر 2022 01:02

تبادلت روسيا وأوكرانيا، السبت، الاتهامات بالمسؤولية عن قصف على مدينة خيرسون راح ضحيته عشرة أشخاص وجرح العشرات.

اتهم مسؤول روسي محلي، السبت، أوكرانيا بتفيذ قصف على المدينة. وقال المسؤول المحلي إن القوات الأوكرانية شنت الهجوم في محاولة لتحميل الجيش الروسي المسؤولية عنه.

وأكد فلاديمير سالدو، حاكم منطقة خيرسون الذي عينته روسيا، أن كييف أمرت القوات بقصف المدينة.
وكتب سالدو، عبر تطبيق تلغرام "هذا استفزاز مثير للاشمئزاز بهدف واضح هو تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية".

بدوره، قال المسؤول الأوكراني يوري سوبوليفسكي نائب رئيس المجلس الإقليمي في خيرسون إن صاروخا سقط قرب متجر سوبر ماركت بجوار ساحة الحرية في المدينة.

وأضاف "كان هناك مدنيون، كل منهم في شأنه الخاص ويمارس أعماله الخاصة"، مشيرا إلى وجود فتاة تبيع شرائح الاتصال للهواتف وآخرين يفرغون أشياء من شاحنة وبعض المارة.

واستعادت أوكرانيا المدينة في نوفمبر الماضي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين.

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المصدر: وكالات
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