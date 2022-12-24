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بمناسبة عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحرب والفقراء

بابا الفاتيكان يترأس قداس عشية عيد الميلاد
25 ديسمبر 2022 00:47

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، السبت بمناسبة عيد الميلاد، إلى تذكر الفقراء وضحايا الحروب والصراعات.

وقال إن مستوى الجشع والتعطش للسلطة بلغ حدا صار فيه البعض راغبا في استنزاف وقتل الآخرين.

وترأس البابا فرنسيس، قداس عشية عيد الميلاد العاشر منذ توليه كرسي البابوية بكنيسة القديس بطرس، وهي المرة الأولي منذ سنوات التي يسمح فيها بوجود نحو 7000 شخص داخل الكنيسة بعدما كانت القيود مفروضة على عدد الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. واحتشد نحو 4000 آخرين أمام الكنيسة في ساحة القديس بطرس.

وقال بابا الفاتيكان "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم... كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!".

وقال "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددا بالنهم "للمال والسلطة".

وأضاف "أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم".

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