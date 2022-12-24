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زيلينسكي يوجه رسالة بمناسبة عيد الميلاد

فولوديمير زيلينسكي
25 ديسمبر 2022 00:23

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تحد، السبت، إلى الأوكرانيين بمناسبة عيد الميلاد.

وقال إن الأوكرانيين سيصنعون بأنفسهم معجزة عيد الميلاد هذا العام على الرغم من ظروفهم الصعبة.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور وجهه إلى الأوكرانيين، أنه إذا كانت الحرية تكلف ثمنا باهظا، فإن العبودية تكلف أكثر.

وأوضح "لقد تحملنا مند بداية الأزمة، صمدنا أمام الهجمات والتهديدات... سوف نتحمل هذا الشتاء لأننا نعرف ما الذي نقاتل من أجله".

وتعيش مدن أوكرانية رئيسية عديدة، من وقت لآخر، بدون مياه أو كهرباء أو تدفئة بسبب الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية.

وقال زيلينسكي "حتى في الظلام الدامس، سنجد بعضنا البعض ونعانق بعضنا البعض بقوة. وإذا لم تكن هناك تدفئة، فسوف نحتضن بعضنا البعض لفترة طويلة".

وتابع "سنبتسم ونكون سعداء، كما هو الحال دائما. هناك فرق واحد هو أننا لن ننتظر حدوث معجزة، لأننا سنصنعها بأنفسنا".

تم تصوير المقطع، الذي استمر أقل بقليل من تسع دقائق، في الخارج ليلا مع القليل من الأضواء البيضاء وشجرة عيد الميلاد في الخلفية.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخوض معارك في منطقة دونباس بشرق البلاد بينما يعيش آخرون في المنفى في الداخل والخارج، بعد أن فروا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
عيد الميلاد
خطاب
رسالة
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