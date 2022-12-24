الأحد 25 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عراقيون بالداخل والخارج يتبادلون التهاني بـ«أعياد الميلاد»

شجرة عيد الميلاد تزيّن أحد الشوارع في بغداد (أرشيفية)
25 ديسمبر 2022 01:34

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
إعادة بناء جزء من سور نينوى الأثري بعد تعرضه للتدمير
جهود لإعادة الثقة بين  الحكومة والشعب العراقي

اعتاد فارس (55 عاماً) أن يطرق باب جاره (أبو ماري) في مثل هذه الأيام من كل عام ليقدم التهاني بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، لكنه ومنذ 8 أعوام يرسل فارس تهانيه لرفيق الدراسة وجاره الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عبر الهاتف.
حكاية أبو ماري تشبه الكثير من الحكايات التي رافقت هجرة العائلات المسيحية من العراق خصوصاً بعد عام 2003 واجتياح «داعش» قرى ومدناً عدة عام 2014.
ويعتبر المسيحيون مكوناً أساسياً من مكونات الشعب العراقي، ويصل عددهم إلى نحو المليونين، لكن أعدادهم تناقصت مؤخراً إلى الثلث، حسب ما أفاد به رجال دين مسيحيون.
وقدم الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، التهاني بمناسبة أعياد الميلاد.
وقال رشيد، في تغريدة عبر «تويتر»: «في ليلة الميلادِ المجيد، ميلاد السيد المسيح رسولِ المحبةِ والسلام، نتقدم بأحر التهاني لجميعِ الإخوة المسيحيين في العالم، وبالأخص للمسيحيات والمسيحيين العراقيين حيثما كانوا، متمنين لهم ولعائلاتِهم عيداً سعيداً مكللاً بالمسرةِ والحب والسلام». واستذكر رئيس أساقفة الكنيسة الكلدانية في أربيل المطران بشار وردة قبل فترة، عبارات البابا فرنسيس خلال زيارته إلى العراق عام 2021 بتأكيده على التسامح، باعتباره القوة الحقيقية.
وقال المطران وردة مقتبساً من كلام البابا فرنسيس في حديث سابق: إن «الألم والحرب جعلانا نتغير، لم نعد نعول على الدبلوماسية الفارغة والنفاق والكلام المزدوج والأجندات المخبأة والتصرفات الجيدة التي تخفي الحقيقة، الذين كانوا يمثلون العدو الشرس عليهم أن يتكلموا بشكل صريح وحقيقة واضحة».
وتابع وردة أن «مثل هكذا نقاش قد يكون صعباً، ولكن بالنهاية إنه ضروري إذا أردنا أن نعيش كإخوة وأخوات بكرامة متبادلة، في عالم أصبح أكثر عدوانية إزاء القيم المعنوية والروحية التي نحملها».
وخلت كنائس عقب اجتياح «داعش» الإرهابي لمناطق إقامتهم الرئيسة في سهل نينوى عام 2014، ونزحت معظم العائلات إلى مناطق أكثر أمناً، خاصة في إقليم كردستان في حين اختار عدد كبير من العائلات الهجرة إلى بلدان غربية. 

العراق
بغداد
أعياد الميلاد
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
عربي ودولي
وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
اليوم 09:07
المشي السريع والذاكرة.. علاقة مذهلة
دنيا
عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية
اليوم 09:01
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
عربي ودولي
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
اليوم 08:55
الدخان يتصاعد بعد انفجار ناقلة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
اليوم 08:51
هذا التطبيق خطير للغاية على هواتف "أندرويد" عليك حذفه
دنيا
تحذير لمستخدمي «أندرويد».. خلل خطير يمنع تنزيل التطبيقات
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©