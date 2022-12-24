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جهود لإعادة الثقة بين  الحكومة والشعب العراقي

جهود لإعادة الثقة بين  الحكومة والشعب العراقي
25 ديسمبر 2022 01:22

بغداد (الاتحاد)

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بعد مرور فترة ليست بالقصيرة على تولي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مهام عمله، مازالت العقبات تواجهه خصوصاً من بعض المتحالفين معه الذين يسعون إلى عرقلة تنفيذ برنامجه الحكومي في القضاء على البطالة والفقر ومكافحة الفساد وضبط رؤوس الفساد الكبيرة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه السوداني إعادة الثقة بين الحكومة والشعب العراقي بعد أن فقدها منذ عقدين من الزمن.
وحسب مصادر في قوى «الإطار التنسيقي»، الراعي الأول لتشكيل الحكومة بعد انسحاب «التيار الصدري» من العملية السياسية، فإن أطرافاً في «الإطار» يحاولون عرقلة جهود الحكومة، في محاولة لفرض إرادات الأحزاب التي تعتبر أن لها الأولوية في القرارات التي تتخذها الحكومة.
وبينت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الاجتماعات التي عقدت بين قادة «الإطار التنسيقي» كانت تسعى لتقريب وجهات النظر بينها وبين السوداني، لكنها في كل مرة كانت تخرج بتوصيات دعم الحكومة دون تقديم أي تفاصيل.
وأشارت المصادر التي حضرت الاجتماعات تلك، إلى أن قادة «الإطار» حاولوا إعطاء «السوداني» مدة زمنية لإجراء تغييرات على المفاصل التي يشير إليها مخالفوه، فيما عبر السوداني عن التزامه بالتغيير في حال أخفق من منحه الثقة لحل الإشكالات في تلك المفاصل التي اعتبرت من المهام الكبيرة.
وأوضحت المصادر إلى أن السوداني رفض تسليم المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية لقوى سياسية لها «فصائل مسلحة».
في الوقت ذاته، يسعى السوداني لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب عبر تنفيذ برنامجه الذي يستهدف فئات من الفقراء والعاطلين عن العمل، والعاملين بالأجر اليومي، وخصوصاً ممن لم يتقاضوا رواتبهم منذ وقت طويل. 

العراق
محمد شياع السوداني
بغداد
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