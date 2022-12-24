«الحوثي» يقصف قرى مأهولة

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفها قرى آهلة بالسكان في أطراف مديرية «مقبنة» بمحافظة تعز، والواقعة على الحدود الإدارية لمديرية «حيس» بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفق مصادر محلية، فإن الميليشيات شنت قصفًا بالأسلحة الرشاشة على قرى منطقة «السويهرة» وجبالها.

وأضافت أن «القصف تركز على قرى قبنة والجوير والحمرة والعوينة، ما أثار حالة من الخوف والذعر في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال».

ولفتت المصادر إلى أن القصف طال، في الوقت نفسه، أماكن رعي الأغنام في ضواحي القرى المشار إليها، ما أجبر الرعاة على إعادة قطعانهم إلى قراهم دون رعي.

يشار إلى أن الميليشيات الإرهابية تستهدف القرى المحررة مؤخراً، في «حيس ومقبنة» وجنوب «الجراحي»، بقصف ممنهج بهدف إجبار الأهالي على العودة مجدداً، إلى مخيمات النازحين.

في غضون ذلك، شهدت محافظة أبين، أمس، جريمة إرهابية جديدة أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود.

وأفادت مصادر محلية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بدورية عسكرية تابعة للجيش اليمني بالقرب من قرية «القشابر» في مديرية «مودية».

وبحسب المصادر، فإن الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة وتم إسعافهم لأحد المشافي لتلقي العلاج.

وتكررت الجرائم الإرهابية التي تستهدف دوريات عسكرية في محافظة أبين بعبوات ناسفة تزرعها عناصر إرهابية آخرها الأربعاء الماضي في مديرية «المحفد»، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 6 جنود.