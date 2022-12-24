إقبال كبير على لقاح «الكوليرا» في سوريا

دمشق (وكالات)

أطلقت السلطات الصحية في سوريا حملة للتلقيح ضد وباء «الكوليرا» في مناطق الانتشار بريف حلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وعلى عكس فيروس كورونا الذي واجهت لقاحاته إحجاماً من قبل السوريين، فقد غصت المراكز الصحية بالمدنيين طلباً لتحصين أنفسهم ضد «الكوليرا» الذي عم مناطقهم نتيجة الظروف البيئية الاستثنائية التي يعيشونها في ظل استمرار انقطاع مياه الشرب عنهم منذ شهور طويلة، والانخفاض الكبير في منسوب جريان الأنهار واعتماد السكان على الصهاريج الخاصة في نقل المياه.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وصلت إلى دمشق نهاية نوفمبر الماضي، شحنة من مليوني جرعة لقاح «الكوليرا» لاستخدامها في حملة التحصين.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي غير مسبوق للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكاً في جميع أنحاء العالم هذا العام.

ومنذ إعلان تفشي المرض، في 10 سبتمبر الماضي، بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة في سوريا 1627 إصابة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 49 وفاة.