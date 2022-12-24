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إعادة بناء جزء من سور نينوى الأثري بعد تعرضه للتدمير

إعادة بناء جزء من سور نينوى الأثري بعد تعرضه للتدمير
25 ديسمبر 2022 01:25

بغداد (الاتحاد) 

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أعلنت وزارة السياحة والثقافة والآثار العراقية، أمس، إعادة بناء وإعمار جزء من سور نينوى الأثري بمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل بعد تعرضه للتخريب والدمار إبان سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة. 
وتعهد وزير السياحة والثقافة والآثار الدكتور أحمد البدراني خلال كلمة ألقاها: «بإعادة بناء أسوار وبوابات مدينة نينوى الأثرية»، مثنياً في الوقت ذاته على القائمين على العمل من القطاع الخاص ومفتشي أثار وتراث نينوى لتوفير الدعم والتمويل الخاصين بالعمل.
 وشدد البدراني على ضرورة مواصلة صيانة المواقع الأثرية والتراثية في عموم المحافظة، معتبراً أنها رسالة ثقافية مهمة ضد حرق الممتلكات الثقافية والدمار الذي خلفه تنظيم «داعش». 

 

 

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نينوى
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