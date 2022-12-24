خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف قادة الإرهاب يضعف قدرات التنظيمات

أحمد شعبان (القاهرة)

اعتبر خبراء متخصصون في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أن استهداف قادة تنظيم «داعش» دليل على أن التنظيم الإرهابي يُعاني عملية انحسار ويمر بأضعف حالاته، خاصة بعد موت «زعيمين» خلال العام الحالي.

وأعلن «داعش» في 30 نوفمبر الماضي، عن مقتل زعيم التنظيم «أبي الحسن الهاشمي القرشي»، والذي يُعد أقل زعماء التنظيم الذين تولوا المنصب، إذ لم تتجاوز فترة قيادته الـ 9 أشهر.

واعتبر الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن مقتل «الهاشمي» أثر بصورة كبيرة على قدرة التنظيم الذي يعمل بشكل مركزي، لافتاً إلى وجود زعيم للتنظيم ومركز حرب وأفرع في أكثر من دولة، مشيراً إلى أنه عندما يقتل «القائد»، فهذا سيؤثر بصورة أو بأخرى على بقية الأفرع في المناطق التي يوجد فيها. وأوضح أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مقتل زعيم «داعش» دلالة على أن التنظيم يعاني عملية انحسار، ويشعر بالهزيمة، ويمر بأضعف حالاته، مشيراً إلى مقتل «أبي إبراهيم الهاشمي القرشي» الذي تولى القيادة بعد مقتل الزعيم الأول للتنظيم «أبي بكر البغدادي» في عام 2019، والثاني «أبي الحسن الهاشمي القرشي» خلال هذا العام. وأضاف: «رغم ذلك، لا نستطيع القول إن أفرع التنظيم قد انتهت، وإن خطر «داعش» قد تلاشى بصورة كبيرة، ولابد مع العمل على القضاء على رأس التنظيم ومساعديه ومجلس الحرب، والعمل بشكل غير مركزي على الأفرع في الدول العربية وغيرها، حتى يتم حصار «داعش» بشكل كامل، وقطع همزة الوصل بين القيادة المركزية والأفرع وشلها، بحيث لا تكون قادرة على تنفيذ أي عمل مسلح».

واتفق في الرأي الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي اللواء رضا يعقوب، الذي قال، إنه مع مقتل عدد من قادة «داعش» فإن التنظيم أضمحل ولكن لم ينته تماماً ومازالت له جذور تنبت مرة أخرى، منوهاً بأن التنظيمات الإرهابية ليست مؤسسات مثل الدول، ورغم أن لها ميزانيات كبيرة، لكن تكمن اقتصادياتها في القادة، فعندما يُقتل القائد أو يُحاكم فمعنى ذلك أن جزءاً كبيراً من التنظيم تعرض للهدم، وبالتالي فإن تنامي معدلات استهداف قادة «داعش» يُعبر عن حالة التأزم والتقزم.

وأضاف يعقوب، في تصريح لـ»الاتحاد»، أن مقتل قادة التنظيم يحدث خللاً من الداخل، وبدأت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا محاكمة عناصره الموجودة على أراضيها أو العائدين من سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول بحيث يُمكّن ذلك الأجهزة الأمنية من معرفة العمليات قبل تنفيذها.