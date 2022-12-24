حفتر يطالب بـ«خارطة طريق» لحل الأزمة الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، عن «فرصة أخيرة» لرسم خارطة طريق في ليبيا، وإجراء الانتخابات، مشدداً على أن وحدة البلاد «خط أحمر»، من غير المسموح التعدي عليها.

وقال حفتر، في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن «وحدة ليبيا خط أحمر، ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها»، مضيفاً أن الجيش يعلن عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات»، مشيراً إلى أنه كان أنه أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وشدد حفتر على أن «ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ»، قائلاً إن على بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

وأردف: «الليبيون هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول الى دولة ليبية واحدة موحدة»، مؤكداً ضرورة التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

ودعا قائد الجيش الوطني كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى «حوار ليبي - ليبي ولم شمل الليبيين»، مشيراً إلى أن «الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين، وسلموا شخصاً بصورة غير قانونية»، في إشارة إلى تسليم الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة ضمن تحقيق قي قضية «لوكربي».

وقال حفتر: «نطالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولاً وأخيراً»، مضيفاً أنه «لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات».

في غضون ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي نشر على الموقع الإلكتروني للبعثة بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وأضاف باتيلي: أن «إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة لأنه يصادف أيضاً الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

وأردف: «لقد ضاع عام كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية».

وجدد باتيلي «مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة».