رئيس تونس يشدد على دور القضاء في تطهير البلاد من «العابثين»

تونس (الاتحاد)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة تسريع حركة التقاضي في بلاده، مستنكراً أن تظل القضايا لسنوات دون حكم نهائي.

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ونشرته عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعيد: «من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها».

تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله مساء أمس الأول، بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية.

وتناول اللقاء كذلك ما يسمى بـ «العقوبات البديلة والسوار الالكتروني»، حيث أوضح البيان أن هذا السوار «يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة».

وشدّد سعيد على ضرورة «تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل، وفقاً للبيان.